У кузові бронетранспортера: принцесу Кейт сфотографували у несподіваному місці

Сьогодні принцеса Уельська вперше відвідує Королівський драгунський гвардійський полк як головнокомандувач.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Після офіційної частини візиту, де Кетрін з'явилася у чорному двобортному жакеті Holland Cooper та вузьких чорних штанах, принцеса переодяглася у камуфляжне пальто та шолом та сіла у кузов бронемашини. Взута Кейт була в замшеві черевики від Chloe.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час заходу принцеса Кейт отримала інструктаж від старших офіцерів полку та познайомилася з елементами оперативного життя військовослужбовців: від спостереження за тим, як команди спілкуються по радіо до вивчення використання ними розвідувальних дронів.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінився стиль принцеси Уельської цієї осені.

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