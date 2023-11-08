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У кузові бронетранспортера: принцесу Кейт сфотографували у несподіваному місці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У кузові бронетранспортера: принцесу Кейт сфотографували у несподіваному місці

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Влітку принцеса Уельська була призначена головнокомандувачем одного драгунського полку королеви.

Сьогодні принцеса Уельська вперше відвідує Королівський драгунський гвардійський полк як головнокомандувач.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images
Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Після офіційної частини візиту, де Кетрін з'явилася у чорному двобортному жакеті Holland Cooper та вузьких чорних штанах, принцеса переодяглася у камуфляжне пальто та шолом та сіла у кузов бронемашини. Взута Кейт була в замшеві черевики від Chloe.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час заходу принцеса Кейт отримала інструктаж від старших офіцерів полку та познайомилася з елементами оперативного життя військовослужбовців: від спостереження за тим, як команди спілкуються по радіо до вивчення використання ними розвідувальних дронів.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінився стиль принцеси Уельської цієї осені.

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Дата публікації
Перегляди
813
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