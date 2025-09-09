У квітчастій блузці, спідниці та слінгбеках: красива королева Мері приїхала до університету

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність відвідала факультет соціальних наук під егідою Центру королеви Мері у Копенгагенському університеті.

Королева обрала для чергової появи на публіці квітчасту блузку з коміром-стійкою і перлинними ґудзиками та красивими об’ємними рукавами, поєднуючи її з чорною спідницею міді прямого силуету, тонким поясом на талії, та шкіряними туфлями-слінгбеками на підборах.

Її Величність зробила, як завжди, бездоганне укладання та виразний макіяж, а образ доповнила світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап’ястях та каблучками.

Раніше, нагадаємо, король та королева Данії взяли участь у параді на честь Дня прапора на Палацовій площі Крістіансборгу. Там Мері з’явилася у смарагдовій сукні з розрізом та бежевому плащі.