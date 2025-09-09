ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

У квітчастій блузці, спідниці та слінгбеках: красива королева Мері приїхала до університету

У королеви Данії Мері сьогодні відбувся візит до Копенгагенського університету.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність відвідала факультет соціальних наук під егідою Центру королеви Мері у Копенгагенському університеті.

Королева обрала для чергової появи на публіці квітчасту блузку з коміром-стійкою і перлинними ґудзиками та красивими об’ємними рукавами, поєднуючи її з чорною спідницею міді прямого силуету, тонким поясом на талії, та шкіряними туфлями-слінгбеками на підборах.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність зробила, як завжди, бездоганне укладання та виразний макіяж, а образ доповнила світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап’ястях та каблучками.

Раніше, нагадаємо, король та королева Данії взяли участь у параді на честь Дня прапора на Палацовій площі Крістіансборгу. Там Мері з’явилася у смарагдовій сукні з розрізом та бежевому плащі.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie