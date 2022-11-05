У квітчатому пальті і плісованій спідниці: королева Максима у розкішному образі позувала у фотосесії

Король Нідерландів Віллем-Олександр, королева Максима і їхні доньки -18-річна принцеса Катаріна-Амалія, 17-річна принцеса Алексія та 15-річна принцеса Аріана – взяли участь у щорічній фотосесії у Nieuwe Kerk в Амстердамі, де зараз триває популярна виставка "Століття Юліани".

Король Віллем-Олександр і королева Максима з доньками / Фото: Getty Images

Максима ретельно продумала свій образ до деталей. Вона постала у кольоровому квітчастому пальті від Oscar de la Renta, під яким на ній були бордовий топ і плісована спідниця міді такого самого кольору з веганської шкіри від бренду Roberto Collina. Талію підкреслював замшевий широкий пояс бордо. А взула королева бордові замшеві туфлі-човники. Гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і елегантні сережки завершили ефектний аутфіт Максими.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр одягнув класичний темно-синій костюм, білу сорочку і темно-коричневі шкіряні туфлі.

Доньки подружжя теж мали прекрасний вигляд. На принцесі Амалії був смарагдовий штанний костюм від Zara, кремова блузка з вишивкою від Zeus + Dione і бежеві туфлі.

Король Віллем-Олександр і королева Максима з доньками / Фото: Getty Images

Принцеса Алексія була одягнена у сірий жакет, білу сорочку, чорні штани та чорні ботильони. А принцеса Аріана обрала картатий блейзер, чорний топ, білі штани і чорні ботильони.

Нагадаємо, королева Максима в елегантній сукні з мереживом від бренду Costarellos з'явилася на державному банкеті у президентському маєтку в Афінах, який організували на честь її приїзду з чоловіком до Греції.

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