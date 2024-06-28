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У квітковій блузці і туфлях кольору фуксії: прем'єр-міністерка Данії у яскравому образі з'явилася на саміті

У квітковій блузці і туфлях кольору фуксії: прем'єр-міністерка Данії у яскравому образі з'явилася на саміті

У квітковій блузці і туфлях кольору фуксії: прем'єр-міністерка Данії у яскравому образі з'явилася на саміті

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Метте Фредеріксен ретельно продумала свій образ, у якому постала на саміті.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі.

Там політикиня з'явилася у яскравому луку. На ній була кремова блузка з кольоровим квітковим принтом і кремові широкі штани з високим посадженням. Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями кольору фуксії на шпильках.

Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Метте прикріпила до штанів золоту брошку з білим і синім камінням. Волосся вона зібрала ззаду, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, руку – золотою каблучкою і завершила лук світло-м'ятним манікюром.

Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час зустрічі з Оленою Зеленською Метте Фредеріксен постала у синьому штанному костюмі і білому топі.

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