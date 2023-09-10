У квітковій блузці та максіспідниці: княгиня Шарлін з'явилася на публіці з родиною

Попри чутки про те, що княгиня Шарлін не живе в княжому палаці в Монако разом зі своїм чоловіком Альбером II та дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою – вона з'являється з ними на публічних заходах. Кажуть, у пари є певні домовленості з цього приводу, і Шарлін неухильно їх дотримується.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

9 вересня Шарлін, Альбер II та двоє їхніх дітей були присутні на традиційному пікніку Монако. Княгиня з'явилася на публіці у чорній сорочці з квітковим принтом, вишивкою на подолі та поясом, що підкреслює талію, а також одягла чорну максіспідницю та взула балетки. На її шиї був масивний золотий ланцюг із кількома підвісками, а у вухах золоті сережки. Макіяж на обличчі був мінімалістичним, а волосся укладено в зачіску. В руках вона несла букет квітів.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

8-річні близнюки – принц Жак та принцеса Габріелла – були в білому вбранні. Жак у сорочці та бежевих штанях, а взутий у коричневі шкіряні туфлі. А його сестра одягла білу сукню та босоніжки. Принцеса також тримала букет квітів.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Князь був у синьому піджаку в клітинку, білій сорочці та світло-сірих штанях.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, який вигляд мали зачіски княгині Шарлін у різні роки.

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