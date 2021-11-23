У квітковій блузці та замшевих туфлях: перша міністерка Шотландії зіграла у настільний теніс

У квітковій блузці та замшевих туфлях: перша міністерка Шотландії зіграла у настільний теніс

Нікола Стерджен побувала у громадському центрі, де із задоволенням взяла участь у різних активностях.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен відвідала громадський клуб Bluevale у Глазго, де зустрілася з персоналом та дітьми.

Політикиня не лише просто поспілкувалась, а й із великим задоволенням взяла участь у спортивних активностях. Вона грала з дітьми у ігри. Найбільше Ніколі сподобалося грати у настільний теніс.

Нікола Стерджен / Getty Images

Одягнена міністерка була, звичайно, не у спортивне. Але це не завадило їй бути активною. Стерджен поєднала темно-синій штанний костюм з жовтою блузкою з синім квітковим принтом.

Вбрання політикиня доповнило замшевими темно-синіми туфлями. На обличчі вона мала синю маску.

Нікола Стерджен / Getty Images

Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, легким макіяжем із чорними стрілками на повіках та сережками-цвяшками.

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