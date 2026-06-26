У квітковій блузці та кремових джинсах: герцогиня Софі продемонструвала новий лук в подорожі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Софі зустрілася з власниками ферми Trinity Manor Farm і приїхала на цю зустріч одягнена в блузку з квітковим принтом від Penelope Chilvers, кремові прямі джинси, взула еспадрильї на платформі в дрібний горошок від Toms і на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри від Sting Occhiali.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Це вже третій образ, який Софі демонструвала під час візиту на острів і доповнила його сережками Giulia Barela Jewelry та браслетом з 18-каратного жовтого золота з діамантами Asprey London. Волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила ледь помітний легкий макіяж на обличчі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також під час цієї поїздки Софі демонструвала образ у синій максісукні з об'ємними струмливими рукавами і квітковим принтом і рожево-білу струмливу сукню, – ідеальне для літнього сезону.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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