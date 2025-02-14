У квітковій максісукні: королева Матильда зустрілася з дітьми на Коста-Риці

Днями Її Величність відвідала муніципалітет Мора, Сьюдад-Колон, у межах місії ЮНІСЕФ у Коста-Риці.

Королева Матильда обрала для цього виходу у світ блакитну максісукню з принтом, до якої підібрала сережки з камінням, кілька золотих браслетів, заручальну каблучку з сапфіром та взула еспадрильї світлого відтінку на платформі.

Матильда була захоплена змаганнями серед дітей та була зазнімкована фотографами в процесі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, дорогою на Коста-Ріку з літаком королеви Матильди стався інцидент, через який монарша особа опинилася в небезпеці.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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