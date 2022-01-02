У квітковій масці та лимонному топі з V-подібним декольте: ефектний образ спікерки палати представників США

У квітковій масці та лимонному топі з V-подібним декольте: ефектний образ спікерки палати представників США

81-річна Ненсі Пелосі зустрілася з пресою у стильному аутфіті.

Пропонуємо згадати останню у минулому 2021 році появу на публіці спікерки палати представників США – Ненсі Пелосі, адже її вихід був, як завжди, ефектним.

Політикиня зустрілася у Капітолії з журналістами, щоб розповісти про майбутній законопроєкт про соціальні та екологічні витрати президента США Джо Байдена.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Перед пресою Ненсі постала у темно-синьому приталеному жакеті та лимонному топі з V-подібним декольте. До лацкана жакета вона прикріпила золоту брошку.

Ненсі Пелосі / Associated Press

На обличчі Пелосі була дизайнерська синя маска з квітковим принтом. Волосся вона акуратно уклала і зробила макіяж із вишневою помадою. Вуха спікерка прикрасила великими перлинними сережками.

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