У квітковій мінісукні і червоній косусі: Юлія Мендель похизувалася стрункими ногами

У квітковій мінісукні і червоній косусі: Юлія Мендель похизувалася стрункими ногами

Колишня речниця президента України знялася у новому фотосеті.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, потішила фоловерів в Instagram цікавим знімком із нової фотосесії. На ньому вона постала у зухвалому аутфіті.

Юлія позувала, сидячи на стільці. На ній була коричнева мінісукня з квітковим принтом, червона шкіряна косуха з малюнком на спині та замшеві коричневі чоботи.

Образ Мендель доповнила гарним укладанням з локонами та насиченим макіяжем із бронзовими рум'янами.

В іншому фотосеті Мендель позувала у блакитній сорочці, зав'язаній на талії, і чорних штанях. Укладання з мокрим ефектом та ніжний макіяж завершили її лук.

Читайте також: