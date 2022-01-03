У квітковій мінісукні з оголеними плечима: романтичний образ Юлії Мендель

У квітковій мінісукні з оголеними плечима: романтичний образ Юлії Мендель

Колишня речниця Зеленського показала нову світлину зі стильної фотосесії.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, виклала в Instagram гарний знімок з фотосесії.

Юлія постала у романтичному милому аутфіті. На ній була коротка сукня кольору діжонської гірчиці з квітковим принтом і оголеними плечима. Талію Мендель підкреслила червоним поясом з пряжкою. На одне плече вона накинула червону шкіряну куртку.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Образ ексречниця доповнила хвилястим укладанням, макіяжем у бежево-шоколадних відтінках і великими сережками мідно-помаранчевого кольору.

Раніше Мендель заінтригувала фоловерів знімками зі своїм коханим. Вони разом знялися у фотосеті.

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