Повеселилася на вечірці: Іванка Трамп квітковою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Донька експрезидента США зібрала своїх найкращих подруг на вечірку, щоб відсвяткувати своє 41-річчя.

Нещодавно у Іванки Трамп був день народження. Їй виповнився 41 рік. З цієї нагоди вона влаштувала з подругами вечірку у ресторані.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка постала у чорній мінісукні з квітковим блакитно-зеленим принтом і пікантним декольте. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і гарні ноги Іванки. Сукню вона поєднала з білими гостроносими туфлями з чорними ремінцями. Волосся вона ідеально уклала і зробила макіяж із акцентом на пишних віях. У вухах у неї були елегантні сережками з перлами.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Трамп винесли синьо-білий торт із золотим декором і вона задула свічки.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

А до ресторану святкували день народження Іванки на яхті. Разом з подругами вона влаштувала фотосесію у купальниках. На Трамп було шоколадне бікіні і смугастий рушник, який вона зав'язала на талії.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Відчуття любові до дня народження", - підписала світлини Іванка.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

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