У квітковій спідниці і гольфі з бантом: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

Карін Жан-П’єр гармонічно поєднала у своєму луку монохромний верх і різнокольоровий низ.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні красивий романтичний аутфіт, який їй дуже пасує.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у блакитний гольф у рубчик із великим бантом на плечі і темно-синю спідницю міді з квітковим принтом. Взута Карін була у чорні замшеві туфлі на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Свій образ прессекретарка доповнила фірмовими кучерями і макіяжем із персиковими тінями. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з перлами, руки – срібним браслетом і золотим годинником та завершила лук молочним манікюром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр виступила перед журналістами у білому костюмі і в сережках-кільцях.

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