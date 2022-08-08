У квітковій спідниці і топі з V-подібним декольте: ефектний лук прессекретарки Байдена

Прессекретарка Джо Байдена - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Білому домі. Там вона продемонструвала новий ефектний образ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр одягла білий топ з V-подібним декольте і короткими рукавами з воланами і перфорацією. Верх вона скомбінувала з атласною білою спідницею-олівцем з квітковим принтом довжини міді.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вбрання Карін доповнила лакованими бежевими туфлями і улюбленими прикрасами – сережками-цвяшками і маленьким кулоном на делікатному ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу прессекретарка підкреслила струнку фігуру вишневою сукнею-футляром з короткими рукавами.

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