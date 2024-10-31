У квітковій спідниці та жакеті з пікантним декольте: герцогиня Софі відвідала улюблену організацію

Герцогиня Единбурзька провела сьогодні чудовий день на сімейному заході Buddy Dogs у Редінгу.
Софі допомагала випікати смачні ласощі для собак і навіть пообіймалася з деякими чарівними чотирилапими.
Захід проводився у центрі Guide Dogs UK. Герцогиня, яка є покровителькою Асоціації собак-поводирів для сліпих, сяяла в осінньому вбранні поєднуючи чорну спідницю з квітковим принтом із приталеним жакетом із нетипово глибоким вирізом на декольте.
Софі вже почала носити брошку "Червоний мак", також вона була в сережках-висячках і з пластинчастою підвіскою на шиї. Вона зробила макіяж із бронзовими тінями і зібрала волосся у низький хвіст.
Схоже, герцогиня мала особливу слабкість до золотистого ретрівера на прізвисько Шторм, який на фотографії нахилився до королівської особи, вимагаючи особливої уваги.
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