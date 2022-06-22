У квітковій сукні і без тростини: королева Єлизавета II прийняла у палаці архієпископа Кентерберійського

Королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після того, як у Лондоні масштабно відгриміли святкування з нагоди її 70-річного правління.

У твітері монрахині з'явилося повідомлення, в якому йдеться, що королева Єлизавета II зустрілася у Віндзорському замку з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі, який вручив Її Величності особливий "Кентерберійський хрест" на знак визнання її служіння англіканській церкві протягом сімдесяти років.

Королева Єлизавета II приймає архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі / Фото: Associated Press

96-річна Єлизавета II була у квітковій сукні і вперше за довгий час без своєї тростини, яку вона почала використовувати ще минулого року через проблеми з мобільністю. Взута королева була в чорні туфлі з лакованої шкіри, а з прикрас одягла перлинне намисто з однієї тонкої нитки та перлинні сережки. Традиційно на її обличчі був макіяж та яскрава помада на губах.

Королева Єлизавета II приймає архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II приймає архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Єлизавета II пропустила кінні перегони Royal Ascot, які проходили минулого тижня вперше за час свого довгого правління. Але інші члени королівської сім'ї були присутні на заході, серед них були Кейт і Вільям, принц Чарльз і Камілла, графиня Вессекська Софі та принцеса Йоркська Беатріс.

Королева Єлизавета II приймає архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі / Фото: Associated Press

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