У квітковій сукні і білому жакеті: принцеса Како на чемпіонаті з бейсболу

Японська принцеса, як завжди, мала милий вигляд.
Принцеса Како відвідала фінал жіночого національного чемпіонату середніх шкіл з бейсболу, який відбувся у Токіо.
Фотографи зазнімкували принцесу на трибунах. Вона обрала для своєї появи милий жіночний аутфіт. На Како була чорна сукні з квітковим принтом, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без коміра, ґудзиків і з рукавами три чверті. Аутфіт принцеса доповнила білим клатчем.
Принцеса зробила скромну зачіску, легкий ніжний макіяж, прикрасила вуха делікатними сережками, а руку – золотим браслетом.
Нагадаємо, принцеса Како прийшла на виставку у білому жакеті із золотими ґудзиками.
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