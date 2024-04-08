У квітковій сукні і білому жакеті: принцеса Како на чемпіонаті з бейсболу

Принцеса Како відвідала фінал жіночого національного чемпіонату середніх шкіл з бейсболу, який відбувся у Токіо.

Фотографи зазнімкували принцесу на трибунах. Вона обрала для своєї появи милий жіночний аутфіт. На Како була чорна сукні з квітковим принтом, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без коміра, ґудзиків і з рукавами три чверті. Аутфіт принцеса доповнила білим клатчем.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса зробила скромну зачіску, легкий ніжний макіяж, прикрасила вуха делікатними сережками, а руку – золотим браслетом.

Нагадаємо, принцеса Како прийшла на виставку у білому жакеті із золотими ґудзиками.

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