У квітковій сукні і червоних туфлях: Джилл Байден з родиною відсвяткувала День незалежності США

У квітковій сукні і червоних туфлях: Джилл Байден з родиною відсвяткувала День незалежності США

Перша леді США любить повторювати образи у своїх улюблених вбраннях.

4 липня американці святкують День незалежності. Цього дня президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден провели барбекю для родин військових на південній галявині Білого дому. Там вони виступили з промовами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували, як Байден ніжно цілує свою дружину після її виступу.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді вирішила одягти свою улюблену сукню від Oscar de la Renta – білу приталену з різнокольоровим квітковим принтом довжини міді. На талії був такий самий тонкий ремінець. Вбрання вона скомбінувала із червоними туфлями Manolo Blahnik. Одну ногу прикрашав делікатний золотий ланцюжок.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з рожевою помадою, золотисто-перлинними сережками, золотими браслетами і годинником. Французький манікюр завершив ефектний лук дружини президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій костюм, світлу сорочку з дрібним картатим принтом і чорні туфлі. На обличчі у нього були окуляри-авіатори.

Того ж дня увечері родина Байденів спостерігала на балконі святковий феєрверк на головній алеї американської столиці. До речі, Білий дім теж мав святковий вигляд – він підсвічувався кольорами американського прапора.

Джилл Байден з родиною / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Нагадаємо, у цій сукні Oscar de la Renta Джилл нещодавно з'явилася на зустрічі з королевою Іспанії Летицією. Тоді перша леді поєднала її з пудровими еспадрільями Vidorreta і білим клатчем.

Королева Летиція і Джилл Байден / Фото: Getty Images

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