У квітковій сукні і червоних туфлях: Джилл Байден з родиною відсвяткувала День незалежності США

Перша леді США любить повторювати образи у своїх улюблених вбраннях.
4 липня американці святкують День незалежності. Цього дня президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден провели барбекю для родин військових на південній галявині Білого дому. Там вони виступили з промовами.
Фотографи зазнімкували, як Байден ніжно цілує свою дружину після її виступу.
Для такої події перша леді вирішила одягти свою улюблену сукню від Oscar de la Renta – білу приталену з різнокольоровим квітковим принтом довжини міді. На талії був такий самий тонкий ремінець. Вбрання вона скомбінувала із червоними туфлями Manolo Blahnik. Одну ногу прикрашав делікатний золотий ланцюжок.
Аутфіт Джилл доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з рожевою помадою, золотисто-перлинними сережками, золотими браслетами і годинником. Французький манікюр завершив ефектний лук дружини президента.
Джо був одягнений у темно-синій костюм, світлу сорочку з дрібним картатим принтом і чорні туфлі. На обличчі у нього були окуляри-авіатори.
Того ж дня увечері родина Байденів спостерігала на балконі святковий феєрверк на головній алеї американської столиці. До речі, Білий дім теж мав святковий вигляд – він підсвічувався кольорами американського прапора.
Нагадаємо, у цій сукні Oscar de la Renta Джилл нещодавно з'явилася на зустрічі з королевою Іспанії Летицією. Тоді перша леді поєднала її з пудровими еспадрільями Vidorreta і білим клатчем.
Читайте також: