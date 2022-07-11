У квітковій сукні і еспадрильях: Джилл Байден повернулась з вікенду до Вашингтона

Фотографи зазнімкували, як президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулися до Вашингтону з Рехот-Біч, штат Делавер, де вони провели вихідні у своєму будинку.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді не зраджує своїй пристрасті до квіткових принтів, тому вона одягла легку квіткову сукню довжини максі з рюшами на плечах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила пудровими еспадрильями на танкетці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах і завершила аутфіт золотими прикрасами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку.

Нагадаємо, останнім часом перша леді носить сукні з флористичним принтом. На День незалежності Джилл продемонструвала гарний образ у сукні від Oscar de la Renta – білій приталеній з різнокольоровим квітковим принтом довжини міді. На талії був такий самий тонкий ремінець. Вбрання вона скомбінувала із червоними туфлями Manolo Blahnik.

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