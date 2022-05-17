У квітковій сукні і на підборах: Джилл Байден відвідала захід за участю учнів балетної школи

У квітковій сукні і на підборах: Джилл Байден відвідала захід за участю учнів балетної школи

Перша леді США у красивому вбранні прийшла до балетної школи.

Джилл Байден вчора, 16 травня, відвідала захід за участі учнів The Washington Ballet у THEARC у Вашингтоні. На ньому оприлюднили нові стипендіальні ініціативи.

Пані Байден подивилися виступи студентів, які їй дуже сподобалися.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді мала чудовий вигляд. На ній була світло-бірюзова сукня міді А-силуету з різнокольоровим квітковим принтом. Вбрання вона поєднала із замшевими туфлями кольору фуксії на підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій образ вона доповнила смарагдовими сережками і перловим браслетом на руці.

Після цього Джилл підтримала чоловіка Джо Байдена під час прийому прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували милий момент, як Джо ніжно цілує дружину у чоло.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден відвідала Румунію і Словаччину, де зустрілася із українськими біженцями - жінками та дітьми. Вона також, незважаючи на небезпеку, приїхала до України. Перша леді США в Ужгороді зустрілася з Оленою Зеленською.

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