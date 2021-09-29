У квітковій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден у ніжному луці блиснула стрункими ногами

У квітковій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден у ніжному луці блиснула стрункими ногами

Перша леді США обрала для свого виходу красивий образ.

Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл, коли вони йшли на борт корабля Marine One на південній галявині Білого дому.

Джилл Байден / Associated Press

Президентське подружжя вирушило до Оклендського муніципального коледжу в Ройал-Оукс, штат Мічиган.

Там перша леді виступила з промовою. Вона розповіла, що в межах програми президента Джо Байдена Build Back Better Agenda буде виділено 109 мільярдів доларів на безкоштовне навчання у коледжі протягом двох років, пише Daily Mail.

Джилл Байден / Associated Press

"Громадські коледжі засновані на ідеї, що незалежно від того, де ми перебуваємо, звідки б ми не приїхали і з якими труднощами ми не зіткнулися, у всіх нас є потенціал для зростання і навчання. Щоб зробити успішну кар'єру, щоб віддати шану нашим громадам, якщо тільки нам буде надана можливість", — зазначила Джилл.

Для цієї поїздки перша леді обрала ніжний аутфіт. На ній була блакитна сукня міді з квітковим принтом, зверху якої вона одягла білий жакет.

Джилл Байден / Associated Press

Образ Байден доповнила бежевими слінгбеками на шпильках. У цьому луці дружина президента змогла продемонструвати свої стрункі ноги.

Волосся Джилл акуратно уклали в локони і зробили макіяж з акцентом на очах.

Джилл Байден / Associated Press

У вухах у неї були елегантні перлинні сережки, на шиї — золоті ланцюжки, а на руках сяяли браслети з білого і жовтого золота.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, раніше подружжя папараці заскочило під час прогулянки на велосипедах в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Джилл і Джо Байден / Associated Press

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Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

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