У квітковій сукні і на шпильках: бельгійська принцеса Єлизавета на концерті у Брюсселі

21-річна спадкоємиця бельгійського трону прийшла на захід у гарному вбранні з флористичними мотивами.

Бельгійська принцеса Єлизавета, разом зі своїми батьками – королем Філіп і королевою Матильдою – і братом, принцем Еммануелем відвідала концерт, який відбувся у межах святкування національного Дня Бельгії. Святкування відбулися у парку Jubelpark у Брюсселі.

На заході майбутня королева з'явилася у чорній асиметричній сукні з біло-блакитним квітковим принтом, драпуванням і розрізом спереду від бренду DVF. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках від Aquazzura і чорним клатчем Giorgio Armani.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Єлизавета зробила акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді жасмину з камінням від бренду Carolina Herrera.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Єлизавета у жовтій сукні міді від Maison Natan, нюдових босоніжках від Gianvito Rossi і капелюсі від Maison Fabienne з'явилася на святковій месі у соборі Св. Михайла та Св. Гудули у Брюсселі.

Читайте також: