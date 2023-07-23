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У квітковій сукні і на шпильках: бельгійська принцеса Єлизавета на концерті у Брюсселі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У квітковій сукні і на шпильках: бельгійська принцеса Єлизавета на концерті у Брюсселі

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

21-річна спадкоємиця бельгійського трону прийшла на захід у гарному вбранні з флористичними мотивами.

Бельгійська принцеса Єлизавета, разом зі своїми батьками – королем Філіп і королевою Матильдою –  і братом, принцем Еммануелем відвідала концерт, який відбувся у межах святкування національного Дня Бельгії. Святкування відбулися у парку Jubelpark у Брюсселі.

На заході майбутня королева з'явилася у чорній асиметричній сукні з біло-блакитним квітковим принтом, драпуванням і розрізом спереду від бренду DVF. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках від Aquazzura і чорним клатчем Giorgio Armani.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images
Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Єлизавета зробила акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді жасмину з камінням від бренду Carolina Herrera.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images
Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Єлизавета у жовтій сукні міді від Maison Natan, нюдових босоніжках від Gianvito Rossi і капелюсі від Maison Fabienne з'явилася на святковій месі у соборі Св. Михайла та Св. Гудули у Брюсселі. 

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Дата публікації
Перегляди
791
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