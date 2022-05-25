У квітковій сукні і навіть без тростини: королева Єлизавета II дала нову аудієнцію

У квітковій сукні і навіть без тростини: королева Єлизавета II дала нову аудієнцію

Королева Єлизавета II провела чергову аудієнцію у Віндзорському замку та особисто зустрілася з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Її Величність приймала еміра у Віндзорському замку і особисто потиснула йому руку, хоча зараз не часто проводить особисті аудієнції через деякі проблеми зі здоров'ям.

Королева Єлизавета II та емір Катару / Фото: Associated Press

96-річна королева була одягнена в яскраву сукню в дрібний квітковий принт зеленого та фіолетового квітів, на ній були перлинні прикраси, а на грудях пришпилені дві діамантові брошки у вигляді пелюсток.

Королева Єлизавета II та емір Катару / Фото: Associated Press

Шейх прибув до Сполученого Королівства, щоб зустрітися із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном для двосторонніх переговорів.

Королева Єлизавета II та емір Катару / Фото: Associated Press

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Аудієнція Її Величності відбулася наступного дня після її появи на виставці квітів у Челсі, де Єлизавета II з'явилася у рожевому пальті та вперше на багі. До монархині, нагадаємо, на виставці приєдналися граф і графиня Вессекські, принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо, а також принцеса Олександра – двоюрідна сестра королеви.

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