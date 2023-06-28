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У квітковій сукні і оптичних окулярах: Джилл Байден виступила на фестивалі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У квітковій сукні і оптичних окулярах: Джилл Байден виступила на фестивалі

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США обожнює носити вбрання з флористичним принтом.

Джилл Байден взяла участь у фестивалі Pride у Нешвіллі, штат Теннесі. Там вона виступила з промовою.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перед публікою перша леді постала у чорній сукні з рожево-зеленим квітковим принтом і невеликим вирізом у зоні декольте.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила улюблене укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і одягла оптичні окуляри у чорній оправі. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – золоті браслети і годинник.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден продемонструвала образ у білій атласній сукні у квітковий принт і бузковому жакеті. 

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Дата публікації
Перегляди
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