У квітковій сукні і оптичних окулярах: Джилл Байден виступила на фестивалі

Перша леді США обожнює носити вбрання з флористичним принтом.
Джилл Байден взяла участь у фестивалі Pride у Нешвіллі, штат Теннесі. Там вона виступила з промовою.
Перед публікою перша леді постала у чорній сукні з рожево-зеленим квітковим принтом і невеликим вирізом у зоні декольте.
Джилл зробила улюблене укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і одягла оптичні окуляри у чорній оправі. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – золоті браслети і годинник.
Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден продемонструвала образ у білій атласній сукні у квітковий принт і бузковому жакеті.
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