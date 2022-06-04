У квітковій сукні і перлинних прикрасах: королева Єлизавета II провела відеодзвінок

У квітковій сукні і перлинних прикрасах: королева Єлизавета II провела відеодзвінок

У Мережі з'явилася світлина Її Величності під час онлайн-розмови із лауреатами премії.

Букінгемський палац опублікував світлину, на якій королева Єлизавета II зазнімкована під час відеодзвінка з лауреатами премії "Австралійський рік". Він відбувся напередодні платинового ювілейного ЇЇ Величності.

Королева мала чудовий вигляд. На ній була яскрава сукня з квітковим принтом.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Єлизавета II доповнила перловими сережками і намистом. На обличчі у Її Величності були оптичні окуляри. Губи вона нафарбувала рожевою помадою.

Королева була усміхнена і мала хороший настрій.

Нагадаємо, у Лондоні, у соборі Святого Павла, відбулася урочиста служба на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. На захід прибули всі члени королівської родини та політичні діячі.

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