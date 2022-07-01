У квітковій сукні і прикрасах: фотографи зазнімкували, як Джилл Байден з балкона виглядала чоловіка

У квітковій сукні і прикрасах: фотографи зазнімкували, як Джилл Байден з балкона виглядала чоловіка

Перша леді України обожнює сукні з квітковим принтом.

Фотографи зазнімкували, як Джилл Байден зустрічала, виглядаючи з балкона, чоловіка Джо Байдена, який повернувся із поїздки до Німеччини та Іспанії. Він йшов південною галявиною Білого дому.

Перша леді підготувалася до зустрічі чоловіка. Вона мала чарівний вигляд. На ній була чорна сукня з білим квітковим принтом. Аутфіт Джилл доповнила перлинним намистом, золотими ланцюжками і сережками зі смарагдовим камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Золотий браслет і французький манікюр завершив ефектний образ першої леді.

Нагадаємо, пані Байден разом з іншими дружинами лідерів членів саміту НАТО та королевою Летицією відвідала музей королеви Софії у Мадриді. Там вона постала у білій обтислій сукні з яскравим квітковим принтом, яку доповнила персиковими еспадрильями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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