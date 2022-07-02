У квітковій сукні і рожевих туфлях: Джилл Байден повторила образ

У квітковій сукні і рожевих туфлях: Джилл Байден повторила образ

Перша леді США вийшла у світ у гарному вбранні, в якому ми її нещодавно бачили.

Джилл Байден відвідала медичний заклад у Річмонді, штат Вірджинія, де розповіла про вакцину від COVID-19 для дітей. Там першій леді провели екскурсію і вона поспілкувалася з маленькими пацієнтами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

До лікарні Джилл одягла рожеву сукню з квітковим принтом довжини міді і таким самим поясом на талії. Вбрання вона скомбінувала із замшевими рожевими туфлями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила кулонами на золотих ланцюжках, перлинними сережками і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила макіяж з акцентом на очах, зачіску і французький манікюр.

Нагадаємо, у цій сукні ми бачили Джилл на вулицях Мадрида, куди вона приїжджала з чоловіком на саміт НАТО.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

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