У квітковій сукні і рожевому жакеті: красива Джилл Байден на заходах у Білому домі

Джилл Байден разом із чоловіком Джо Байденом взяла участь у засіданні на тему боротьби з раком, яке відбулося у залі кабінету міністрів у Білому домі у Вашингтоні.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентське подружжя також взяло участь у церемонії нагородження премії, яку вручають митцям за важливий внесок у розвиток культурної дипломатії в усьому світі. Митцям вручили Міжнародні медалі мистецтв.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була біла сукня-футляр із ніжним квітковим принтом і твідовий рожевий жакет із золотими ґудзиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій образ вона доповнила улюбленими бежевими слінгбеками від Valentino на шпильках.

Джилл зробила гарне укладання з локонами і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були перлинні сережки, на шиї – золотий ланцюжок, а до жакету місіс Байден прикріпила вишукану брошку з перлами. Французький манікюр завершив жіночний лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден відвідали середню школу Еліот-Гайн на північному сході Вашингтона у сукні міді в різнокольоровий піксельний принт від бренду Akris на ґудзиках, із короткими рукавами і коміром-стійкою.

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