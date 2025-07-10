Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер зустрілися на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном і його дружиною Бріжит Макрон, які з триденним офіційним візитом приїхали до Великої Британії.

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Вікторія з’явилася на зустрічі у романтичному літньому образі. На ній була світла сукня міді з квітковим принтом від бренду Karen Millen. Вбрання мало рукави-ліхтарики, комір-стійку, V-подібний виріз, складки зверху і спідницю А-силуету. Аутфіт вона доповнила слінгбеками кольору металік на підборах-чарках.

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Дружина прем’єра розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию — делікатним ланцюжком.

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Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і бордову краватку.

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Стармер на пам’ятну службу одягла волошкову сукню і білі туфлі.