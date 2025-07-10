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У квітковій сукні і срібних слінгбеках: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у романтичному образі зустрілася з Макронами
Вікторія Стармер обрала для свого виходу жіночне вбрання від британського бренду.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер зустрілися на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном і його дружиною Бріжит Макрон, які з триденним офіційним візитом приїхали до Великої Британії.
Вікторія з’явилася на зустрічі у романтичному літньому образі. На ній була світла сукня міді з квітковим принтом від бренду Karen Millen. Вбрання мало рукави-ліхтарики, комір-стійку, V-подібний виріз, складки зверху і спідницю А-силуету. Аутфіт вона доповнила слінгбеками кольору металік на підборах-чарках.
Дружина прем’єра розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию — делікатним ланцюжком.
Кір був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і бордову краватку.
Нагадаємо, Вікторія Стармер на пам’ятну службу одягла волошкову сукню і білі туфлі.