У квітковій сукні і з діамантовими прикрасами: президентка Європейського центрального банку на саміті

Крістін Лагард - жінка з чудовим смаком.
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард обрала для свого образу на саміті в Брюселлі цікавий образ.
Політикиня була одягнена у чорну сукню з червоним квітковим принтом та коміром. Зверху вона одягла чорний приталений жакет.
Образ Лагард вирішила доповнити елегантними прикрасами з діамантами. Вийшло стримано, але зі смаком.
А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміт прийшла у жакеті без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорних штанях.
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