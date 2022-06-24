У квітковій сукні і з діамантовими прикрасами: президентка Європейського центрального банку на саміті

У квітковій сукні і з діамантовими прикрасами: президентка Європейського центрального банку на саміті

Крістін Лагард - жінка з чудовим смаком.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард обрала для свого образу на саміті в Брюселлі цікавий образ.

Політикиня була одягнена у чорну сукню з червоним квітковим принтом та коміром. Зверху вона одягла чорний приталений жакет.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Образ Лагард вирішила доповнити елегантними прикрасами з діамантами. Вийшло стримано, але зі смаком.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміт прийшла у жакеті без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорних штанях.

Крістін Лагард і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

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