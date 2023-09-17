У квітковій сукні і з каблучкою за 2 мільйони гривень: Меган Маркл зачарувала ефектним образом на церемонії

Герцогиня Сассекська мала розкішний вигляд на закритті "Ігор нескорених" у Європі.
Сьогодні, 17 вересня, у Дюссельдорфі на Merkur Spiel-Arena відбулася церемонія закриття "Ігор нескорених 2023" (Invictus Games). Захід відвідали принц Гаррі з дружиною Меган Маркл.
Цього дня Меган продемонструвала ефектний образ. На ній була красива бірюзова сукня міді без бретельок і з квітковим візерунком та квітковою перфорацією на спідниці від бренду Cult Gaia, вартість якої – 38 тисяч гривень. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Маркл.
Сукню вона скомбінувала із бежевими шкіряними туфлями на шпильках від Aquazzura за 24 тисячі гривень, в яких ми її вже бачили.
Меган зробила акуратний низький пучок і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила сережками з жовтого золота від бренду Kimaï за 27 тисяч гривень, а руки – браслетом Cartier Love (228 тисяч грн) і каблучкою Lorraine Schwartz із "діамантами, подарованими з Близького Сходу" (вартість якої понад 2 мільйони гривень), як пише Daily Mail.
Принц Гаррі був одягнений в елегантний образ total black: костюм, сорочку і шкіряні туфлі.
Перед церемонією Гаррі і Меган сфотографувалися з артистами, які виступали на церемонії, – Рітою Орою і учасником "Євробачення 2022" від Великої Британії – Семом Райдером.
Нагадаємо, раніше на "Іграх нескорених" Меган Маркл продемонструвала стильний аутфіт у джинсовій сукні від Carolina Herrera і чорних туфлях від Dior.
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