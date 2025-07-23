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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У квітковій сукні і з новою прикрасою на шию: королева Камілла приїхала з Чарльзом на виставку

Королівське подружжя сьогодні перебуває з візитом у Сандрінгем-гаусі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла приїхали відвідати Сандрінгемську виставку квітів у Сандрінгем-гаусі в Норфолку.

78-річна королева одяглася в одну з улюблених літніх суконь довжини міді в дрібний квітковий принт, яку поєднала з бежевими туфлями на невисоких підборах і невеликою плетеною сумкою, а також прозорою парасолькою-тростиною. У Камілли було її фірмове укладання, макіяж на обличчі, а на шиї аж три підвіски, зокрема і нова з серцями, яка, передбачається, є подарунком короля Чарльза на її день народження, який був днями. На зап’ясті Камілла мала її улюблений браслет від французького бренду Van Cleef & Arpels, який вона практично ніколи не знімає.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз одягнув світло-сірий картатий костюм, білу сорочку та червону краватку в принт, у його нагрудній кишені була хустка, а взутий монарх був у бордові шкіряні туфлі.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, вчора, 22 липня, король та королева відвідали Національний кінний завод у Ньюмаркеті. Там Чарльз вперше за довгий час прокоментував стан свого здоров’я.

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