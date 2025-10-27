- Дата публікації
У квітковій сукні і з рожевим клатчем: мама королеви Летиції з’явилася на світській церемонії
75-річна мати королеви Летиції з’явилася на церемонії «Принцеси Астурійської», яка вихідними відбулася в Ов’єдо.
Палома Рокасолано приїхала до театру Кампоамор, де її онука — принцеса Леонор — вручала нагороди на церемонії «Принцеси Астурійської». Мама королеви Летиції практично щорічно відвідує цей світський захід.
Цього разу жінка, яка вважає за краще залишатися в тіні королівської родини Іспанії, з’явилася на заході в чорній сукні середньої довжини з V-подібним вирізом на декольте та рожевим квітковим принтом, а також короткими рукавами.
Палома частково зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж, наділа сережки-висячки та золотий ланцюжок із хрестом на шиї. Також у неї на зап’ясті був браслет із каміння і каблучка на пальці, світлий манікюр та рожевий прямокутний клатч у руках.
Нагадаємо, позаторік Палома Рокасолано з’явилася на церемонії в чорній сукні та рожевих туфлях-човниках.