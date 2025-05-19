У квітковій сукні і з цуценям на руках: королева Камілла вперше показала свого нового вихованця

Королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї

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На початку цього року дружина Чарльза взяла цуценя на прізвисько Молі з притулку, де брала й інших своїх собак. Королева є покровителькою цієї організації для тварин.

Палац поділився фото, на якому Камілла зазнімкована на чарівному новому знімку зі своїм врятованим цуценям Молі. Королева ніжно обіймає свого чотирилапого друга, сидячи на сходах саду. Знімок, ймовірно, був зроблений у будинку Камілли Ray Mill House у Вілтширі, де вона любить проводити час зі своїми онуками. Одягнена королева в квіткову літню сукню та блакитний кардиган. Її волосся укладене в зачіску, на зап’ясті вона носить улюблений браслет Van Cleef & Arpels, а на її пальцях кілька каблучок.

Королева Камілла зі своїм цуценям Молі / © Instagram британської королівської сім'ї

Сьогодні, нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла відвідають виставку Chelsea Flower Show. Там вони відвідають RHS та BBC Radio 2 Dog Garden, який був розроблений спеціально для собак відомим садівником та телеведучим Монті Доном. Також буде віддано особливу данину поваги Молі, оскільки її ім’я буде вигравірувано на цегляній доріжці через сад. Також включені імена собак, що належать представникам Radio 2 та послам RHS.

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