У квітковій сукні: королеву Каміллу заскочили на шопінгу в Шотландії з дочкою та онукою

Дружина короля Чарльза одяглася в милу літню квіткову сукню від Sophie Dundas та зелений кардиган, а також взула туфлі Eliot Zed бежевого кольору на танкетці та насолоджувалася сімейним шопінгом у мальовничому шотландському селі Баллатер.

Як аксесуари вона обрала модні сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, пару золотих сережок-кілець і кілька витончених браслетів.

Знімками поділилося видання Daily Mail.

Разом з нею була її 47-річна дочка Лора Лопес та 17-річна онука Еліза.

Село розташоване в Роял-Дісайді, Абердіншир, де король і королева проводять літні канікули в замку Балморал.

Лора була одягнена у світлу джинсову сорочку і широкі чорні штани. Свій стриманий образ вона доповнила сумкою з рафії та сонцезахисними окулярами. А онука Камілли Еліза була в широких джинсах із низькою талією та вкороченим топою.

Нещодавно король Чарльз і королева Камілла були заскочені покидаючи церкву Краті-Керк, що неподалік замку Балморал, монарх був сам за кермом, коли вони поверталися зі служби.

