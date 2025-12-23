ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

У білій квітковій сукні: леді Еліза Спенсер влаштувала вечірку на честь своїх заручин і показала фото

Племінниця принцеси Діани — леді Еліза Спенсер — відсвяткувала свої заручини на вечірці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Наречена, яка заручена з Ченнінгом Міллердом, одягла на вечірку в Кейптауні мереживну сукню від Galia Lahav, пошиту на замовлення.

33-річна модель і світська левиця влаштувала вечірку з нареченим Ченнінгом Міллердом на даху будинку на березі моря, що відбулася 20 грудня у Кейптауні, у Південній Африці.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Instagram.com/elizavspencer

На паті дівчина з’явилася у сукні з квадратним вирізом, яка була прикрашена мереживними аплікаціями у вигляді квітів на прозорій тканині, а спідниця розширювалася трохи вище за коліна. Як аксесуари вона обрала туфлі на підборах з гострим носком та сережки-підвіски. Волосся заколола ззаду шпилькою і зробила макіяж.

Леді Еліза Спенсер та її наречений / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер та її наречений / © Instagram.com/elizavspencer

На заході були присутні й сестра-близнючка леді Елізи, леді Амелія Спенсер. Загалом відомо, що на вечірку запросили близько 50 найближчих друзів та родичів. Пара, нагадаємо, оголосила про свої заручини 31 липня 2025 року під час літньої відпустки у Греції.

Раніше ми вже розповідали, хто ще з пар заручився у році, що минає.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie