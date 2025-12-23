У білій квітковій сукні: леді Еліза Спенсер влаштувала вечірку на честь своїх заручин і показала фото

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Наречена, яка заручена з Ченнінгом Міллердом, одягла на вечірку в Кейптауні мереживну сукню від Galia Lahav, пошиту на замовлення.

33-річна модель і світська левиця влаштувала вечірку з нареченим Ченнінгом Міллердом на даху будинку на березі моря, що відбулася 20 грудня у Кейптауні, у Південній Африці.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Instagram.com/elizavspencer

На паті дівчина з’явилася у сукні з квадратним вирізом, яка була прикрашена мереживними аплікаціями у вигляді квітів на прозорій тканині, а спідниця розширювалася трохи вище за коліна. Як аксесуари вона обрала туфлі на підборах з гострим носком та сережки-підвіски. Волосся заколола ззаду шпилькою і зробила макіяж.

Леді Еліза Спенсер та її наречений / © Instagram.com/elizavspencer

На заході були присутні й сестра-близнючка леді Елізи, леді Амелія Спенсер. Загалом відомо, що на вечірку запросили близько 50 найближчих друзів та родичів. Пара, нагадаємо, оголосила про свої заручини 31 липня 2025 року під час літньої відпустки у Греції.

Раніше ми вже розповідали, хто ще з пар заручився у році, що минає.