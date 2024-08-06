У квітковій сукні, ляпанцях і з блакитним педикюром: Джилл Байден під прицілом папараці

Перша леді США з чоловіком-президентом повернулась із вікенду до Білого дому.

Папараці зазнімкували президентське подружжя Байденів, коли воно прибуло до Вашингтона. Джо і Джилл якраз виходили з літака на південній галявиній Білого дому.

Президент був одягнений у класичний темно-синій костюм, світло-блакитну сорочку, смугасту краватку і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

На Джилл була біла сукня з блакитним квітковим принтом, блакитний жакет і сині ляпанці, прикрашені золотистою фурнітурою.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

У неї було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, золоті ланцюжки на шиї, французький манікюр і блакитний педикюр.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на Олімпійських іграх у прозорому тренчі й улюблених слінгбеках Valentino.

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