У квітковій сукні на червоній доріжці: кронпринцеса Метте-Маріт на світській церемонії

Коронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт були присутні на церемонії вручення премій Північної ради в Оперному театрі Осло. Королівську пару заскочили на червоній доріжці, коли ті трималися за руки.

Метте-Маріт цього разу носила чорну сукню-максі з квітковим принтом від Bytimo, поєднавши її з чорним коротким пальтом та маленьким світлим клатчем.

Принцеса доповнила свій образ сережками-висячками з кольоровим камінням, зробила легкий макіяж і уклала волосся трохи накрутивши їх локонами.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Чоловік Метте-Маріт був у темно-синьому пальті, білій сорочці, чорних штанях і з червоною краваткою в принт, а взутий у чорні туфлі на шнурках.

Принцеса рідко буває на світських заходах. Минулого разу ми бачили її ще влітку, тоді Метте-Маріт відвідала дитячий центр в Осло.

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