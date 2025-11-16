- Дата публікації
У квітковій сукні: принцеса Беатріс з’явилася на заході, близькому її серцю
Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали захід організації Borne, яка займається підвищенням поінформованості про дослідження передчасних пологів та вагітність напередодні Всесвітнього дня недоношених дітей.
На вечорі Borne Charity принцеса Йоркська з’явилася, щоб запустити кампанію «Кожен тиждень має значення».
«Як новий посол, я була дуже рада сказати кілька слів про те, як я народила недоношену дитину. Важливо підвищити обізнаність щодо необхідності досліджень передчасних пологів — основної причини дитячої смертності», — сказала на заході Беатріс, яка є покровителькою благодійної організації Borne.
У межах кампанії «Кожен тиждень має значення» підкреслюється найважливіша роль часу під час вагітності і те, як кожен додатковий тиждень в утробі матері може кардинально змінити життя дитини та збільшити її шанси на виживання. За допомогою цієї кампанії Borne прагне ініціювати обговорення, прискорити наукові відкриття та фінансувати подальші дослідження щодо запобігання передчасним пологам.
На захід Беатріс приїхала в квітковій сукні від The Vampires Wife, яку вже носила раніше і взута в туфлі-човники від Reiss. Принцеса Йоркська зробила лаконічний макіяж, розпустила волосся та одягла золоті сережки.
Раніше минулого тижня Беатріс відвідала дослідні лабораторії Borne у лондонській лікарні Челсі та Вестмінстера, щоб дізнатися більше про новаторську роботу благодійної організації щодо запобігання передчасним пологам.