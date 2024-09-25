У квітковій сукні-сорочці та човниках: королева Матильда прогулялася Нью-Йорком

Королева Бельгії Матільда зараз перебуває з візитом у Нью-Йорку.

Разом з Постійним представником Бельгії при Організації Об'єднаних Націй Філіпом Криделька королева була заскочена дорогою до 79-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Матильда вбралася цього дня у світлу сукню-міді з бавовни та попліна з квітковим принтом та поясом від Erdem, на плечі накинула пудрову хустку, талію підкреслила тонким поясом і взула туфлі-човники на підборах до тону яких підібрала маленький атласний клатч.

Королева зробила своє фірмове укладання, легкий макіяж, одягла сережки-висячки з камінням і кілька золотих браслетів на зап'ястя, а також годинник і свою заручальну каблучку з сапфіром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Також у Нью-Йорку королева Матильда зустрілася з принцом Гаррі. Вони обидвоє відвідали вечерю високого рівня на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Нью-Йорку.

Принц Гаррі та королева Матильда / Фото: Getty Images

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