У квітковій сукні-сорочці і капелюсі: Зара Тіндалл серед зими блиснула літнім луком

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Видатна наїзниця та олімпійська медалістка продемонструвала літній образ на цьому престижному матчі з поло, який відвідала разом зі своїм чоловіком Майком.

На Зарі була квіткова сукня-сорочка Aje, вона взула босоніжки Tommy Hilfiger нюдового кольору на платформі, в руках тримала плетену сумку від Oroton і одягла капелюх Akubra Official. Зара розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Майк Тіндалл з’явився на заході у білій сорочці, піджаку кольору деніму, молочних штанях зі стрілками та замшевих коричневих лоферах.

Зара Тіндалл / © Instagram Майка Тіндалла

Також подружжя відвідало інший світський захід в Австралії, на якому дочка принцеси Анни сяяла в синій мінісукні від Rebecca Vallance, прикрашеній сріблястим камінням і туфлях-човниках відтінку металік Dune London.

Зара і Майк Тіндалл / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк вже понад 13 років співпрацюють з Magic Millions, провідним австралійським аукціонним будинком з продажу чистокровних коней і всесвітньо відомим кінним карнавалом, який щорічно проводиться на Золотому узбережжі.