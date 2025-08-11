ТСН у соціальних мережах

У квітковій сукні-сорочці та замшевих човниках: кронпринцеса Вікторія на аудієнції у палаці

Разом зі своїм батьком королем Карлом Густавом кронпринцеса Вікторія провела робочий захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

«Сьогодні відбулося засідання Комітету із закордонних справ під головуванням Його Величності Короля. Комітет із закордонних справ є консультативним органом між Ріксдагом та Урядом, який очолює Глава держави. Комітет збирається з ініціативи Уряду.

Згідно з Конституцією, Уряд зобов’язаний «постійно інформувати Комітет із закордонних справ про події у зовнішній політиці, які можуть мати значення для Королівства, та консультуватися з Комітетом з цих питань у міру необхідності», — йдеться у підписі під новою опублікованою палацом фотографією.

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © instagram.com/kungahuset

На зустріч Вікторія приїхала у темно-синій сукні-сорочці з білими квітами від Ralph Lauren з короткими рукавами та поясом, що зав’язується на талії. Сукню принцеса доповнила темно-синіми туфлями-човниками, а з прикрас обрала лише браслет на лівому зап’ясті. Волосся зібрала в улюблений низький пучок і була з природним макіяжем.

Раніше, нагадаємо, ми показували, з якою зачіскою кронпринцеса Вікторія найчастіше з’являється на публіці.

