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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
503
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні-сорочці та замшевих туфлях: королева Матильда сходила до музею

Королева Бельгії продемонструвала на публіці новий літній образ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність королева Матильда відвідала Музей і сади ван Бюрена в Уккле, які колись належали колекціонерам творів мистецтва Девіду та Еліс ван Бюрен.

У музеї зберігаються численні предмети меблів, килими, вітражі, скульптури та картини міжнародних майстрів. В ознаменування свого 50-річчя та 100-річчя від дня народження руху ар-деко музей також проводить виставку під назвою «Навколо ар-деко» в Брюсселі.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на захід у світлій сукні-сорочці з великим квітковим принтом, молочну маленьку сумку тримала в руках і була взута в світлі туфлі із замші на підборах. Образ свій Матильда доповнила кількома золотими браслетами і годинником на зап’ясті, сережками-висюльками з пластинами і заручальною каблучкою з сапфіром. Зробила укладання та легкий денний макіяж.

Буквально вчора ми показували інший образ королеви Матильди у сукні міді та слінгбеках.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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