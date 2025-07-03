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У квітковій сукні-сорочці та замшевих туфлях: королева Матильда сходила до музею
Королева Бельгії продемонструвала на публіці новий літній образ.
Її Величність королева Матильда відвідала Музей і сади ван Бюрена в Уккле, які колись належали колекціонерам творів мистецтва Девіду та Еліс ван Бюрен.
У музеї зберігаються численні предмети меблів, килими, вітражі, скульптури та картини міжнародних майстрів. В ознаменування свого 50-річчя та 100-річчя від дня народження руху ар-деко музей також проводить виставку під назвою «Навколо ар-деко» в Брюсселі.
Королева Матильда приїхала на захід у світлій сукні-сорочці з великим квітковим принтом, молочну маленьку сумку тримала в руках і була взута в світлі туфлі із замші на підборах. Образ свій Матильда доповнила кількома золотими браслетами і годинником на зап’ясті, сережками-висюльками з пластинами і заручальною каблучкою з сапфіром. Зробила укладання та легкий денний макіяж.
Буквально вчора ми показували інший образ королеви Матильди у сукні міді та слінгбеках.