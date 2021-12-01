У квітковій сукні та бананових туфлях: Джилл Байден прочитала дітям книжку

Пані Байден продовжила традицію перших леді та прочитала дітям книжку перед Різдвом.

Білий дім уже готовий до різдвяних та новорічних свят. Днями його господиня – Джилл Байден – презентувала святковий декор, тема якого цьогоріч – "Подарунки від серця".

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Потім пані Байден за традицією прочитала дітям – школярам початкової школи Малкольма у Волдорфі, книжку, яку вона написала у співавторстві з онукою Наталією – Don't Forget, God Bless Our Troops.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл читала, сидячи на стільці, біля каміна, прикрашеного гірляндою та панчохами для подарунків з вишитими іменами її онуків, у державній їдальні Білого дому. Там стояли дві розкішні ялинки з іграшками та світлинами Байденів та колишніх президентських подружжів США.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді мала чудовий вигляд. На ній була темно-синя сукня з жовто-білим квітковим принтом довжини міді, яку вона поєднала з банановими туфлями-човниками на шпильці.

Джилл Байден / Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила гарним укладанням з кучерями та чубчиком, а також ніжним макіяжем. Для читання Джилл одягала оптичні окуляри у черепаховій оправі. Одну її руку прикрашав золотий годинник, а іншуу – золоті браслети.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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