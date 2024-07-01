У квітковій сукні та білих босоніжках: принцеса Марія-Олімпія на Вімблдоні

Принцеса Греції та Данії Марія-Олімпія була присутня на першому дні чемпіонату Вімблдону з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

27-річна королівська особа приїхала на турнір у блакитній максісукні у дрібний квітковий принт і взута у білі босоніжки на невисоких підборах. У неї на плечах був білий джемпер і сумка, також дівчина була з розпущеним волоссям і з легким денним макіяжем, а прикрас вирішила зовсім не одягати.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Покровителькою цього тенісного турніру є Кейт, принцеса Уельська. Раніше ми писали, що, можливо, Кетрін зможе з'явитися на фіналі турніру та вручити кубки, якщо їй дозволить її медична команда.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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