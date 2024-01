У квітковій сукні та білих рукавичках: принцеса Анна полетіла на Шрі-Ланку

A service fit for a royal! Ви будете відпрацьовані на фестивалі onboard Her Royal Highness The Princess Royal на її ходу від Лондона до Коломбо на два-денні офіційний візит до 75 років дипломатичних відносин між Sri Lanka і UK. It is truly an honour to extend Her… pic.twitter.com/ckw7EQ9xet