У квітковій сукні та білих рукавичках: принцеса Анна полетіла на Шрі-Ланку

Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс здійснюють першу 2024 року королівську поїздку за кордон. Подружжя прибуло з візитом на Шрі-Ланку.

Принцеса Анна, схоже, не має наміру відмовлятися від титулу найпрацьовитішого члена британської королівської родини.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Associated Press

Єдина дочка королеви Єлизавети II здійснила першу міжнародну поїздку 2024 року, приземлившись у Шрі-Ланці з офіційним візитом разом зі своїм чоловіком, віце-адміралом сером Тімом Лоренсом. Королівське подружжя вирушило в подорож комерційним рейсом.

Принцеса Анна з президентом Ранілом Вікремесінгхе / Фото: Associated Press

Її Високість вже зустрілася із президентом Шрі-Ланки Ранілом Вікремесінгхе у Коломбо. Цього дня Анна з'явилася перед камерами у червоній сукні з принтом, високих білих рукавичках та з білою хусткою на шиї. Її місцями сиве волосся було зібрано в класичну зачіску, також принцеса одягла великі перлинні сережки і кольє із перлів з трьох ниток. З собою її королівська Високість взяла світло-бежеву сумку.

Принцеса Анна з президентом Ранілом Вікремесінгхе / Фото: Associated Press

Авіакомпанія SriLankan Airlines поділилася у соцмережах фотографіями принцеси та її чоловіка, коли вони приземлилися у міжнародному аеропорту Бандаранаїке у Катунаяку. На фото видно, як Анна сама несе свої сумки.

A service fit for a royal! Ви будете відпрацьовані на фестивалі onboard Her Royal Highness The Princess Royal на її ходу від Лондона до Коломбо на два-денні офіційний візит до 75 років дипломатичних відносин між Sri Lanka і UK. It is truly an honour to extend Her… pic.twitter.com/ckw7EQ9xet — SriLankan Airlines (@flysrilankan) January 10, 2024

Тим часом король Чарльз поки що не має наміру повертатися до роботи і все ще перебуває на канікулах. Нещодавно монарха заскочили дорогою на службу в Сандрінгемі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

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