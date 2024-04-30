У квітковій сукні та білих туфлях: герцогиня Единбурзька несподівано відвідала Київ, Бучу та Ірпінь

Герцогиня Единбурзька Софі приїхала з не анонсованим наперед візитом до України.

Улюблена невістка королеви Єлизавети II стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.

Герцогиня Единбурзька Софі у Бучі / Фото: Associated Press

Її Королівська Високість зустрілася з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, а також з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни.

Герцогиня Единбурзька Софі відвідує Сімейний центр громадської організації "Врятувати Україну" у місті Ірпінь / Фото: Associated Press

У Центрі допомоги тим, хто вижив ООН у Києві, герцогиня ознайомилася з роботою Фонду народонаселення ООН, який працює у 12 містах по всій Україні, надаючи життєво важливу психосоціальну та юридичну підтримку нужденним, особливо жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

Герцогиня Единбурзька Софі у Бучі / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі зустрічається з дітьми під час відвідин Сімейного центру громадської організації "Врятувати Україну" у місті Ірпінь / Фото: Associated Press

Її Королівська Високість також зустрілася з жінками-добровольцями, які допомагають своїм громадам впоратися з наслідками нападів, сприяючи наданню допомоги дітям у галузі психічного здоров'я", — йдеться у повідомленні палацу.

Також Софі відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мосту в Ірпені, запалила свічку на згадку про загиблих у Андріївській церкві у Бучі та відвідала Софійський собор у Києві.

Герцогиня Единбурзька Софі в Андріївській церкві у Бучі / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі під час відвідування Сімейного центру громадської організації "Врятувати Україну" у місті Ірпінь / Фото: Associated Press

Герцогиня була у бавовняній сукні-міді з квітковим принтом від Etro, у кремово-білих туфлях Nicola Sexton, в руках тримала сонцезахисні окуляри. З прикрас на ній був золотий ланцюжок з кулоном на шиї, кілька браслетів на зап'ястях, сережки-висячки у вухах, вона зробила легкий макіяж і волосся зібрала шпилькою.

Олена зеленська та герцогиня Единбурзька Софі у Софійському соборі у Києві / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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