У квітковій сукні та білому пальті: королева Мері з чоловіком організували прийом для спортсменів

Король та королева Данії влаштували прийом для спортсменів у палаці Фреденсборг у Копенгагені.

Король Фредерік X та королева Мері організували прийом для Олімпійських та Паралімпійських ігор у палаці Фреденсборг у Копенгагені.

Королева Мері приїхала на прийом у красивій квітковій сукні-міді від Zimmermann, з широким поясом Etro на талії і накинула на плечі молочне пальто середньої довжини та взула туфлі-човники нюдового кольору зі шкіри крокодила на підборах.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Мері зробила бездоганне укладання хвилями, гарний макіяж на обличчі, одягла сережки-висячки з кораловим камінням Dulong Fine Jewelry та кілька браслетів на зап'ястя, а під пахвою тримала червоний шкіряний клатч. Образ королеви Мері вийшов красивим і дуже жіночним.

В Instagram данська королівська родина поділилася фото та відео із заходу.

Нагадаємо, минулого виходу королівська особа продемонструвала лук в синьому штанному костюмі і з хусткою у волоссі.

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