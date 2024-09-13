У квітковій сукні та білому пальті: королева Мері з чоловіком організували прийом для спортсменів

Король та королева Данії влаштували прийом для спортсменів у палаці Фреденсборг у Копенгагені.
Король Фредерік X та королева Мері організували прийом для Олімпійських та Паралімпійських ігор у палаці Фреденсборг у Копенгагені.
Королева Мері приїхала на прийом у красивій квітковій сукні-міді від Zimmermann, з широким поясом Etro на талії і накинула на плечі молочне пальто середньої довжини та взула туфлі-човники нюдового кольору зі шкіри крокодила на підборах.
Мері зробила бездоганне укладання хвилями, гарний макіяж на обличчі, одягла сережки-висячки з кораловим камінням Dulong Fine Jewelry та кілька браслетів на зап'ястя, а під пахвою тримала червоний шкіряний клатч. Образ королеви Мері вийшов красивим і дуже жіночним.
В Instagram данська королівська родина поділилася фото та відео із заходу.
Нагадаємо, минулого виходу королівська особа продемонструвала лук в синьому штанному костюмі і з хусткою у волоссі.
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