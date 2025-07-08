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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У квітковій сукні та білому жакеті: герцогиня Софі приїхала на Вімблдон

У королівській ложі на Вімблдонському тенісному турнірі знову помітили членів британської королівської родини.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала восьмий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

60-річна Софі одягла білий подовжений жакет Altuzarra і синю сукню в дрібний квітковий принт Proenza Schouler, її образ доповнювали сережки-цвяшки рожевого золота з діамантами від Сhopard, сонцезахисні окуляри від Сartier і на її пальці знову з’явилася заручальна кабулчка і обручка, які нещодавно зникли, наробивши галасу серед шанувальників Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня зібрала волосся в низький хвіст, зробила легкий макіяж, а в неї на шиї виблискував улюблений золотий ланцюжок з круглою підвіскою.

Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з’явилася мама принцеси Уельської — Керол Міддлтон із чоловіком Майклом. А ось сама принцеса Кейт досі не приїжджала на тенісний турнір.

Керол і Майкл Міддлтон / © Getty Images

Керол і Майкл Міддлтон / © Getty Images

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