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У квітковій сукні та білому жакеті: герцогиня Софі приїхала на Вімблдон
У королівській ложі на Вімблдонському тенісному турнірі знову помітили членів британської королівської родини.
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала восьмий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
60-річна Софі одягла білий подовжений жакет Altuzarra і синю сукню в дрібний квітковий принт Proenza Schouler, її образ доповнювали сережки-цвяшки рожевого золота з діамантами від Сhopard, сонцезахисні окуляри від Сartier і на її пальці знову з’явилася заручальна кабулчка і обручка, які нещодавно зникли, наробивши галасу серед шанувальників Софі.
Герцогиня зібрала волосся в низький хвіст, зробила легкий макіяж, а в неї на шиї виблискував улюблений золотий ланцюжок з круглою підвіскою.
Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з’явилася мама принцеси Уельської — Керол Міддлтон із чоловіком Майклом. А ось сама принцеса Кейт досі не приїжджала на тенісний турнір.