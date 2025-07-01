У квітковій сукні та білих еспадрильях: герцогиня Софі сходила на виставку квітів

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Дружина принца Едварда відвідала виставковий сад Vertigo Королівського садівництва (RHS) під час візиту на фестиваль садів Гемптон-Корт у палаці Гемптон-Корт.

Одягнена герцогиня Софі була в блакитну сукню міді з квітковим принтом від Me+Em, взула високі шкіряні еспадрильї Mary Jane білого кольору від Penelope Chilvers, в руках тримала плетену сумку, прикрашену блакитними квітами від Sophie Habsburg і сонцезахисні окуляри Stella Mccartney з коричневими лінзами.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також герцогиня доповнила образ золотими сережками Giulia Barela Jewelry та декількома тонкими золотими браслетами на зап’ясті.

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Тижневий фестиваль є вшанування найкращих зразків садового дизайну та флористичного мистецтва, яке проходить на тлі чудового палацу Гемптон-Корт.

Тим часом інші члени королівської родини зараз відвідують Вімблдонський тенісний турнір, який стартував у Лондоні.